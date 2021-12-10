Вооруженные силы Азербайджана атаковали армянские позиции на восточном направлении границы – Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, в результате ответных действий армянской стороны вооруженные силы Азербайджана были отброшены на исходные позиции, также понеся потери в живой силе.
«На данный момент перестрелка продолжается», - отметили в Минобороны Армении.
Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, отмечая, что в то же время подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в Кельбаджарском районе.
Накануне на армяно-азербайджанской границе также произошла перестрелка. Тогда стороны также обвинили друг друга в провокации.
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