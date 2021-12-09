Никол Пашинян принял участие в открытии «Саммита за демократию»

Президент США Джо Байден выступил с речью на открытии мероприятия, после чего начались панельные дискуссии.
Никол Пашинян выступит с речью 10 декабря.
«Саммит за демократию» проходит по инициативе Джо Байдена.
В двухдневном мероприятии принимают участие лидеры и представители более ста стран, а также представители неправительственных организаций и частного сектора.
На повестке обсуждений вопросы, связанные с угрозами демократии, борьбой с коррупцией и защитой прав человека.
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