Национальное собрание приняло госбюджет на 2022 год

Доходная часть госбюджета будущего года составляет около 1 трлн 947 млрд драмов, расходная часть - 2 трлн 184 млрд драмов, дефицит - 236 млрд 255 млн драмов.

Согласно изменениям, внесенным в результате парламентских дебатов в одобренный правительством 30 сентября проект, доходная часть бюджета была увеличена на 1 млрд 548 млн драмов, расходная часть и дефицит - уменьшены на 5 млрд 188 млн и 6 млрд 736 млн драмов соответственно.