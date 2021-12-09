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Армения

Национальное собрание приняло госбюджет на 2022 год

Заседание Национального собрания Армении

Сегодня Национальное собрание Армении 65 голосами «за», 19 – «против», при 1 – воздержавшемся приняло проект закона о госбюджете на 2022 год.

Доходная часть госбюджета будущего года составляет около 1 трлн 947 млрд драмов, расходная часть - 2 трлн 184 млрд драмов, дефицит - 236 млрд 255 млн драмов.

Согласно изменениям, внесенным в результате парламентских дебатов в одобренный правительством 30 сентября проект, доходная часть бюджета была увеличена на 1 млрд 548 млн драмов, расходная часть и дефицит - уменьшены на 5 млрд 188 млн и 6 млрд 736 млн драмов соответственно.

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