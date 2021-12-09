Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе

Об этом сегодня утром сообщили в Министерстве обороны Армении.

«Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет», - говорится в сообщении.

Минобороны Армении призвало Минобороны Азербайджана «воздержаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации».

Между тем, сегодня утром азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщили о перестрелке, которая, согласно информации азербайджанской стороны, произошла поздно вечером 8 декабря на Кельбаджарском направлении.

Согласно сообщениям, в результате перестрелки погиб азербайджанский военнослужащий.

При этом, в Баку заявили об «очередной провокации» со стороны ВС Армении.

«Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении», - заявило Министерство обороны Азербайджана, согласно СМИ.