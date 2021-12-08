На предварительном заседании в формате «3+3» в декабре Армению будет представлять замглавы МИД

По предварительной информации, 10 декабря состоится предварительное заседание в формате «3+3» или «3+2». Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата провластной фракции Рипсиме Григорян о том, какова позиция армянской стороны по этому формату.

«У нас была возможность несколько раз сказать, что нас может заинтересовать формат «3+3», если окажется, что на этих платформах не будут обсуждаться те вопросы, по которым мы участвуем в других форматах. Мы обсудили этот вопрос с нашими партнерами, в частности с нашими российскими партнерами, и получили сигнал, что они разделяют это мнение. И в ближайшие дни, если не ошибаюсь, 10 декабря состоится предварительное заседание в формате «3+3» или «3+2»», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что Армения примет участие в заседании на уровне заместителя министра иностранных дел, не уточнив, какой именно заместитель министра будет представлять интересы Армении и где пройдет встреча.