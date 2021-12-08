Драка и ругань в парламенте Армении. Стороны обвиняют друг друга

Версии правящей партии и оппозиции, представители которых были вовлечены в инцидент, разнятся.

Оппозиционная фракция «Айастан» утверждает, что зачинщиками и организаторами драки являются депутаты провластной фракции «Гражданский договор». Что касается правящей партии, то они обвиняют помощников депутатов от оппозиции.

По словам депутата фракции «Айастан» Арама Вардеваняна, инцидент явился продолжением спора, возникшего днем в коридоре между провластными депутатами и помощниками депутатов оппозиционной фракции «Айастан». По его информации, тогда инцидент был исчерпан. Затем, как отметил Вардеванян, помощников оппозиционных депутатов пригласили в кабинет вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, где и завязалась драка.

«Они приглашают троих выпить кофе… Но на самом деле, речь идет о спланированном действии... А потом в кабинет врываются два десятка человек, в том числе несколько депутатов, и ребят начинают бить», - отметил он.

Оппозиционный депутат утверждает, что представители власти заранее спланировали драку, в результате которой члены их команды получили телесные повреждения. По словам Вардеваняна, инцидент произошел в присутствии силовиков, которые, по его утверждению, как и ранее в подобных инцидентах, вмешались с опозданием, что было на руку представителям власти.

Совершенно иную ситуацию представляет депутат провластной фракции «Гражданский договор» Грачья Акопян. Он утверждает, что инцидент спровоцировали помощники депутатов от оппозиции.

«В коридоре парламента они разговаривали с хулиганским выражением лица. Когда мой коллега [Сисак Габриелян] попытался уточнить, в чем дело, этот человек с грозным выражением лица стал идти на депутата Национального собрания. Речь идет о человеке, которого обвиняют в покушении на убийство [бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна], человеке, который с другими хулигански вторгся в офис Радио Азатутюн», - отметил Акопян.

По его словам, он, Сисак Габриелян и другие проправительственные депутаты в драке не участвовали, а подошли уже после того, как услышали шум.

Отметим, что видеозаписи драки, которая произошла в коридоре Национального собрания, отправлены в Службу национальной безопасности для подготовки материалов. Как сообщили Радио Азатутюн в прокуратуре, вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела будет решен следствием.