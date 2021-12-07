Упомянутое Лавровым заявление по Карабаху так и не опубликовано

«Министры России, США и Франции как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации», - заявил на днях Лавров.

Означает ли подобная ситуация, что в этом посредническом формате существуют разногласия либо между странами-посредниками, в частности, между Россией и США, либо между Арменией и Азербайджаном по вопросу продолжения действия формата? До сих пор это не ясно.

На запросы Радио Азатутюн в МИД России и посольства России, США и Франции в Ереване пока ответы не получены.

Ситуацию, по сути, отказался прокомментировать председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян (правящая фракция «Гражданский договор»), призвав обратиться в МИД.

«Но я думаю, что наиболее важной констатацией, которую необходимо сделать на данный момент, является то, что Армения не отступит от своей позиции, в частности, оставаясь приверженной решению вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

В МИД Армении Радио Азатутюн сообщили, что не комментируют этот вопрос.

О согласованном с Францией и США заявлении по карабахскому конфликту Сергей Лавров сообщил в шведской столице на фоне обострившихся американо-российских отношений в связи с Украиной.

С другой стороны, известны заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что карабахский вопрос уже решен, а год назад, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, он прямо сказал, что не приглашал их в Баку.

Заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним связям, член оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в беседе с Радио Азатутюн не захотел «делать выводы» о том, почему отсутствует упомянутое Лавровым заявление и означает ли это провал деятельности Минской группы ОБСЕ.

Вместо этого он выразил мнение, что продолжение действия этого международного формата исходит из интересов Армении.

«Честно говоря, я не могу в данный момент делать выводы об этом, поскольку была распространена информация о том, что планируется видеоконференция президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не решусь обсуждать этот вопрос в рамках российско-американских отношений», - сказал он.

Во время регулярных встреч Совета министров ОБСЕ на протяжении почти 30 лет длившегося нагорно-карабахского конфликта министры иностранных дел трех стран-сопредседателей Минской группы - США, России и Франции – как правило выступали с заявлениями по нагорно-карабахскому конфликту, фактически, представляя свое видение урегулирования проблемы.

Политолог Беньямин Погосян отметил, что Сергей Лавров, почти 18 лет возглавляющий внешнеполитическое ведомство России, не мог бы сделать подобного рода заявление, если бы у него не было оснований считать, что принятие такого документа практически гарантировано.

С другой стороны, по мнению политолога, беспрецедентные противоречия, возможно возникшие в Минской группе ОБСЕ, еще не являются основанием для того, чтобы утверждать, что она больше не действует.

«Минская группа ОБСЕ юридически продолжает и продолжит действовать. Если говорить о фактической ситуации, то, как я отметил, до тех пор, пока Минская группа не разработает новый пакет предложений, она де-юре продолжит действовать. Де-факто, возможно, будут проходить встречи в рамках Минской группы ОБСЕ, однако они не будут эффективными. Необходимо отличать неэффективную фактическую деятельность от фактической ликвидации», - сказал политолог.

По словам Погосяна, чем раньше Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями, отражающие послевоенную реальность, тем скорее закончится неопределенная ситуация, связанная с этим посредническим форматом.

Последний раз сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещали регион в декабре прошлого года. В то время в состав делегации входили американский и французский сопредседатели - Эндрю Щофер и Стефан Висконти, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. На встречах в Баку и Ереване Россию представляли главы российских дипмиссий в Азербайджане и Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в январе этого года заявила, что сопредседатели планируют посетить Карабах и сейчас согласовывают этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. После этих слов Захаровой прошло около года, однако до сих пор не ясно, когда и в каком формате посредники планируют свой визит в Карабах, который станет первым после 44-дневной войны и размещения там российских миротворцев.