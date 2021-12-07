Ереван отвечает Баку, призывая «воздерживаться от провокационной риторики и действий»

«Республика Армения обращает внимание своего основного партнера в сфере безопасности Российской Федерации, Организации Договора о коллективной безопасности, Совета Безопасности ООН, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на тот факт, что официальный Баку продолжает воинственными заявлениями озвучивать четкие угрозы применения силы в отношении суверенитета, территориальной целостности Республики Армения, нарушая основополагающие принципы международного права, в том числе и Устав ООН, и подвергая опасности региональную и глобальную безопасность», - заявляет МИД Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, по сообщениям азербайджанских СМИ, на встрече с жителями села Гонахкенд Губинского района 6 декабря 2021 года озвучил требования к Армении – принять условия Азербайджана и объявить конкретную дату открытия так называемого «Зангезурского коридора». Президент Азербайджана также обвинил Республику Армения в неискренних подходах к вопросу дорог и коммуникаций.

В своем заявлении в этой связи МИД Армении считает необходимым подчеркнуть, что в вопросе дорог и коммуникаций договоренности Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации закреплены в заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года. В этих заявлениях «нет никаких обязательств, условий или договоренностей о предоставлении Республикой Армения Азербайджану коридора, пути по коридорной логике».

«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксировано согласие сторон разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе. В том же заявлении говорится, что Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой», - говорится в сегодняшнем заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Отмечая, что заявлением от 11 января 2021 года, в целях реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, созданы трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран и экспертные группы по этим направлениям, МИД Армении продолжает: «Пунктом 4 заявления от 11 января 2021 года закреплено: рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения».

«Республика Армения на самом высоком уровне несколько раз заявляла, что она заинтересована в разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе с тем восприятием, что западные районы Азербайджана получают автомобильную и железнодорожную связь через территорию Армении с Нахичеванской Автономной Республикой АР (таким образом и с Турцией), а Армения по территории Азербайджана – автомобильное и железнодорожное сообщение с Российской Федерацией и железнодорожную связью с Исламской Республикой Иран, - подчеркивает МИД РА.

Ведомство напоминает, что «вице-премьер Российской Федерации, сопредседатель трехсторонней рабочей группы Алексей Оверчук в ходе встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 5 ноября 2021 года заявил, что поиск решений в трехсторонней рабочей группе основывается на следующих принципах: над дорогами сохраняется суверенитет стран, через которые проходят эти дороги, контроль при пересечении границы будет осуществляться по обоюдному принципу. Ранее Алексей Оверчук заявлял, что в трехсторонней рабочей группе вопроса о коридоре не обсуждается. В связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило информационный материал, в котором четко зафиксировано: все участники трехсторонней рабочей группы договорились, что все разблокируемые и вновь создаваемые транспортные маршруты будут действовать, уважая территориальную целостность и суверенитет тех стран, через которые они проходят».

МИД отмечает, что эти принципы были подтверждены на встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 26 ноября.

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, Министерство иностранных дел Армении заявляет:

а) содержание заявлений президента Азербайджана не имеет ничего общего с заявлениями от 9 ноября, 11 января, 26 ноября, противоречат договоренностям, достигнутым в трехсторонней рабочей группе и в Сочи, преследуют деструктивные и провокационные цели, угрожают территориальной целостности Республики Армения и ее суверенитету;

б) Республика Армения привержена всем вышеперечисленным обязательствам, готова к скорейшей реализации вышеуказанных договоренностей;

в) перечень и график осуществления мероприятий по восстановлению и открытию коммуникаций региона - автомобильных и железных дорог обсуждаются в рамках трехсторонней рабочей группы, работе которой препятствует провокационная риторика Азербайджана».