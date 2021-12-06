В Армении вскоре станет доступна бустерная вакцина «Спутник лайт» местного производства

Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Для граждан Республики Армения, как и другие вакцины, государство будет закупать ее на средства госбюджета, и граждане получат ее бесплатно. На данный момент мы будем использовать ее в качестве бустерной дозы. А со временем, когда будут расширены варианты ее применения, мы будем следовать руководствам», - сказала министр.

Вакцина производится местной фармацевтической компанией «Ликвор». Директор компании Сергей Матевосян сказал, что они сотрудничают с российской стороной, согласно договору, произведен трансфер технологии производства, «Ликвор» воспроизвел вакцину.

Директор не захотел сообщить, сколько средств расходуется на производство. «Перерабатывается субстанция, которую мы получаем от российской стороны, она проходит технологический процесс переработки, первичной упаковки, вторичной упаковки и хранения в холодном режиме. Объем следующий: наша компания в течение трех рабочих дней может обеспечить годичные потребности Армении», - сказал он.

Экспорт пока не осуществляется, однако, по словам министра экономики Ваана Керобяна, сейчас в этом направлении ведутся работы. «Естественно, начиная этот процесс, мы все вместе имели в виду экспортные возможности, что умножит объемы производства, так как рынок самой Армении достаточно мал, чтобы обеспечить необходимый объем потребления. Уже ведутся переговоры с рядом стран Ближнего Востока, также обсуждаются некоторые африканские страны. Мы уверены, что все это станет возможным в ближайшее время благодаря совместной работе с российскими партнерами», - сказал Керобян.

«Спутник лайт» будет использоваться в Армении только для граждан старше 18 лет. Несмотря на то, что количество видов вакцин увеличивается, но по общему показателю вакцинированных Армения пока остается аутсайдером в регионе.

Что касается эпидемической ситуации, то министр здравоохранения сообщила, что уже несколько недель, как нет граждан, ожидающих госпитализации, статистика заболеваемости продолжает снижаться.

«Мы должны сделать все, чтобы обеспечить эти низкие показатели и в дальнейшем. Со второй половины декабря начнется предновогодняя суета. Мы должны соблюдать противоэпидемические правила и продолжать вакцинацию», - сказала Аванесян.

В целях стимулирования вакцинации и предотвращения распространения ковида министерство недавно выступило с новым предложением, согласно которому с 1 января гражданам разрешается посещать места общественного питания и культурные мероприятия только при отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус или при наличии документа, подтверждающего вакцинацию.

По техническому регламенту пока нет уточнений. По словам министра, это предложение в данный момент пока находится на стадии обсуждения.

Этот новый проект, разработанный Министерством здравоохранения, обеспокоил хозяйствующих субъектов, они отмечают, что осталось мало времени, но они не знают, какова их роль и какова роль и ответственность государства в деле проверки и контроля за всем этим.

Хозяйствующие субъекты подчеркивают, что пострадавший вследствие ковида сектор общественного питания все еще не восстановился, и теперь требование привлечь дополнительные ресурсы они считают несправедливым.

Министр экономики заверил, что они учтут и интересы бизнеса. «Мы находимся в процессе обсуждения, в результате которого мы попытаемся найти такие решения, которые позволят нам и увеличить скорость вакцинации, и не нанести необратимый ущерб бизнесу».

В настоящее время в Армении действуют следующие ограничения: обязательное ношение масок на открытых и закрытых территориях, что практически не соблюдается, а непривитые работники каждые 7 дней должны представлять своему работодателю отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Уровень вакцинации неработающих граждан, а также граждан, не имеющих зарегистрированной работы, например, проживающих в сельской местности, пока низок.