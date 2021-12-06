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Армения

Состоялось заседание Совбеза Армении

Сегодня, 6 декабря, состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие спикер парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, глава парламентской фракции «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, а также председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

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