Состоялось заседание Совбеза Армении

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие спикер парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, глава парламентской фракции «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, а также председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.