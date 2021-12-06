На местных выборах в Армении партия Пашиняна победила в большинстве из 36 общин, но уступила в ряде крупных городов

Как написал на своей странице в Facebook депутат Национального собрания от «Гражданского договора» Ваагн Алексанян, по предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу в 25 общинах.

При этом правящая партия проиграла в нескольких крупных городах.

Так в Масисе победу одержал блок, возглавляемый действующим мэром Давидом Амбарцумяном, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Мэром Абовяна избран кандидат от партии «Процветающая Армения», бывший депутат Эдуард Бабаян, который в прошлом был начальником охраны лидера партии Гагика Царукяна. В 2019 году Бабаян был приговорен к 3 ½ годам лишения свободы, но был освобожден по амнистии.

В третьем по величине городе Армении Ванадзоре победил блок во главе с бывшим мэром Мамиконом Асланяном, который набрал 38,6% голосов, что, тем не менее, означает, что Асланян не сможет переизбраться мэром без голосов какой-либо другой силы. Напомним, что на предыдущих выборах Мамикон Асланян возглавлял список бывшей правящей Республиканской партии Армении.

Партия «Гражданский договор», первым в списке которой на выборах в Ванадзоре значится губернатор Лорийской области Арам Хачатрян, набрала 24,7% голосов.

Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 42,48% - в общем из 1 112 396 избирателей в голосовании приняли участие 472 528 граждан.

Наибольшую активность на выборах продемонстрировали избиратели общины Туманян Лорийской области, где явка составила 69,78%. Самая низкая явка в ходе выборов была зафиксирована в городе Армавир Армавирской области, где на выборы пришли 20,73% избирателей.

Примечательно, что жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления. Как в беседе со СМИ отметили местные руководители, тем самым сельчане выразили протест против укрупнения общин.