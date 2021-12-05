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Экономика

Керобян и Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем Армении и России

Министр экономики Армении Ваан Керобян и министр промышленности России Денис Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем двух стран и открытия совместных производств в Армении.

Министры коснулись также других вопросов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики Армении, сообщил Керобян на своей странице в Facebook.

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