Керобян и Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем Армении и России

Министры коснулись также других вопросов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики Армении, сообщил Керобян на своей странице в Facebook.
Министр экономики Армении Ваан Керобян и министр промышленности России Денис Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем двух стран и открытия совместных производств в Армении.
Министры коснулись также других вопросов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики Армении, сообщил Керобян на своей странице в Facebook.
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