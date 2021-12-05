Азербайджан передал армянской стороне тело жителя села Чартар в Нагорном Карабахе

Об этом сообщают власти Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что житель Чартара заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана, и был задержан азербайджанскими военнослужащими. Об инциденте сразу же были проинформированы российские миротворцы. Отмечалось, что велись переговоры для возвращения гражданина армянской стороне.

В Баку, однако, представили другую версию событий, заявив, что «3 декабря азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций на территории Ходжавендского района Азербайджана, подвергся нападению со стороны Сейрана Саркисяна, попытавшегося отобрать у него оружие». В Баку отметили, что «военнослужащий азербайджанской армии выстрелил в воздух, затем с целью самообороны нейтрализовал нападавшего».

Позже стало известно, что Саркисян был убит. Власти Нагорного Карабаха заявили, что установили личность азербайджанца, убившего мирного жителя – рядовой Рахимзаде Давид Габил оглы. В Нагорном Карабахе заявили, что располагают фактами, в том числе видеозаписью, доказывающими, что действия азербайджанского солдата носили умышленный характер, а убитый не заблудился, а был насильственно похищен с нейтральной полосы.

МИД Армении также выступил с заявлением, осудив убийство азербайджанскими солдатами мирного жителя в Нагорном Карабахе.

В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 04 декабря об инциденте говорится следующее: «3 декабря зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. В ходе инцидента на азербайджанском сторожевом посту погиб житель Нагорного Карабаха. По результатам работы оперативной группы российского миротворческого контингента и представителей военной прокуратуры Физулинского гарнизона вооруженных сил Азербайджанской Республики на месте происшествия, азербайджанской стороной возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного жителя».

Отметим, что с момента установления режима прекращения огня в зоне конфликта это уже третий случай убийства мирного жителя Нагорного Карабаха.