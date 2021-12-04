Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей

В ведомстве отметили, что карты были переданы азербайджанской стороне «в результате переговоров».

«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество в передаче карт минных полей», - говорится в заявлении.

Как ранее сегодня сообщило ведомство, Баку передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.