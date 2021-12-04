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Карабах

Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей

(архивная фотография)

Армянская сторона передала Азербайджану «карты минных полей всех территорий Азербайджанской Республики, освобожденных от оккупации». Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Азербайджана.

В ведомстве отметили, что карты были переданы азербайджанской стороне «в результате переговоров».

«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество в передаче карт минных полей», - говорится в заявлении.

Как ранее сегодня сообщило ведомство, Баку передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.

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