Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей

В ведомстве отметили, что карты были переданы азербайджанской стороне «в результате переговоров».
«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество в передаче карт минных полей», - говорится в заявлении.
Как ранее сегодня сообщило ведомство, Баку передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.
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