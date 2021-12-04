Азербайджан передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальное заявление Службы государственной безопасности страны.

В сообщении ведомства отмечается, что «переданные военнослужащие были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы».

16 ноября этого года на армяно-азербайджанской границе начались столкновения. Бои, продолжавшиеся около шести часов, были остановлены при посредничестве российской стороны. Армянская сторона сообщила о 6 погибших. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на пресс-конференции 23 ноября, что по непроверенным данным в плену находятся 32 человека. В Азербайджане официально сообщили о 7 погибших и 10 раненых военнослужащих. Через десять дней после столкновений Баку передал армянской стороне двух граждан.