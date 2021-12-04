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Карабах

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в Стокгольме не встречались – пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян

Встречи между главами МИД Армении и Азербайджана в рамках министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме не проводилось.

Об этом информагентству «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что армянская сторона никогда не избегала встреч в рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Вчера утром пресс-секретарь МИД Армении в беседе с Радио Азатутюн не исключил возможности встречи Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Стокгольме в рамках 28-й министерской конференции ОБСЕ.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались трижды после прошлогодней карабахской войны.

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