Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в Стокгольме не встречались – пресс-секретарь МИД

Об этом информагентству «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что армянская сторона никогда не избегала встреч в рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Вчера утром пресс-секретарь МИД Армении в беседе с Радио Азатутюн не исключил возможности встречи Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Стокгольме в рамках 28-й министерской конференции ОБСЕ.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались трижды после прошлогодней карабахской войны.
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