«Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении» - МИД РФ отреагировал на заявления Алена Симоняна

В МИД РФ сегодня отреагировали на высказывания председателя Национального собрания Армении о «плане Лаврова», заявив, что трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении.

12 ноября в ходе встречи с представителями российских СМИ в Армении спикер парламента Ален Симонян, упомянув «план Лаврова», связал «сдачу Карабаха» с Россией.

В аудиозаписи, опубликованной еще 24 ноября, российский журналист обвиняет власти Армении в сдаче Карабаха, отмечая, что это было сделано намеренно, чтобы Армения сменила свой геополитический вектор. В ответ на это обвинение Ален Симонян говорит: «Вы считаете, что мы сдали Карабах. А у общества Армении такой же подход и мнение, что Россия сдала Карабах. Если бы кто-то собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая «план Лаврова»».

МИД России через «РИА Новости» заявляет, что «в ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на «мысли армянского общества» о том, что «Россия сдала Карабах», заявил: «Если бы кто-то (в Армении) собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая «план Лаврова». В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал».

При этом заявление МИД России представляет государственное информагентство «РИА Новости». На официальном сайте внешнеполитического ведомства России подобного заявления нет. «РИА Новости» ссылается на МИД, не указывая имя чиновника и используя формулировки «там сказали», «там указали».

«Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и «план Лаврова», указали в министерстве. Там также добавили, что нельзя говорить о «сдаче», так как речь шла о поэтапном разрешении нагорно-карабахского конфликта», - отмечает российское государственное СМИ.

В МИД России подчеркивают, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. Согласно этому документу, «предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором – двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха (НК)».

Возглавляемое Сергеем Лавровым ведомство сегодня, спустя год после войны, для опровержения заявлений Алена Симоняна публикует детали последнего документа Минской группы.

«Среди других элементов плана – признание за НК прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ; снятие блокады; открытие границ; принятие сторонами обязательств о неприменении силы; решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

Что касается статуса НК, то лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали буквально следующее: определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязывающий характер в соответствии с нормами и принципами международного права.

При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат будут уважаться сторонами», - заявляют в российском МИДе.

Москва подчеркивает, что данные предложения, хотя полного согласия и не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане.

И хотя войну начал Азербайджан, Москва абстрактно говорит «об упущении массы возможностей для мирного урегулирования».

МИД РФ в конце заключает: «Еще раз сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы».

А в конце заявления отмечается, что «МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ним не согласны. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения».

Дипломатическое ведомство РФ добавляет, что в любом обществе мнения и оценки разнятся, а в медиапространстве нередко тиражируются заведомо предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций.

«Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные «мысли» насчет «сдачи» Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями», - отмечают в МИД РФ.

Глава парламента Армении отказался дать Радио Азатутюн комментарий в связи с сегодняшним заявлением МИД РФ.