Вопрос анклавов с правовой точки зрения не существует - секретарь Совбеза

«Мы продолжаем обсуждать, изучать этот вопрос, но весь находящийся в данный момент у нас под рукой информационный пакет, который существует, не дает правовых оснований в вопросе анклавов. Возможно, руководитель общины или совхоза принял какое-то решение, но это не имеет правовой основы, правовую основу имеют те документы, которые существовали с 1920-х годов по крайней мере до 1970-х годов. То есть, наши изучения показали, что такого вопроса нет», - сказал секретарь Совбеза.

На уточняющий вопрос, останутся ли границы на этих участках такими же, какими были после возможной делимитации и демаркации, Григорян ответил, что в целом останутся.

После 44-дневной войны, наряду с вопросом делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы на повестке дня встал вопрос об обмене анклавами между сторонами. После войны 1990-х годов 7 азербайджанских анклавных сел остались в Тавушской области Армении, а село Кярки (Тигранашен) - в Араратской области Армении. На азербайджанской стороне осталось армянское село Арцвашен, которое в свое время было частью Гегаркуникской области Армении.

Еще в ходе избирательной кампании по выборам в парламент Никол Пашинян в Тавушской области, говоря о безлюдных анклавных селах в области, опроверг утверждения о том, что при подписании заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года власть была готова передать их Азербайджану. Он сказал, что, наоборот, предотвратил это, хотя и подтвердил, что при подписании документа был затронут вопрос анклавов, перешедших в 1990-е годы к Армении. «Но мы выразили очень четкую позицию, и этот пункт был вообще снят», - сказал Пашинян.

По словам Григоряна, есть вопрос Арцвашена и здесь есть возможность провести обсуждения. «Но в целом, если смотреть с правовой точки зрения и также по части карт, то все карты с 1920-х до 1970-х годов, не на 100%, но очень близки друг к другу, кое-где, конечно, есть изменения, также из-за климата, но ясно, что «мы четко представляем нашу границу», - сказал секретарь Совета безопасности.

Интервью полностью можно посмотреть здесь: