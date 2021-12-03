Усилиями госсекретаря Блинкена мы хотим поддержать установление всеобъемлющего мира в регионе - посол США

После вчерашней встречи министра иностранных дел Армении и госсекретаря США в Стокгольме, а также встречи последнего с министром иностранных дел России, сегодня в Ереване посол США в Армении Линн Трейси заявила, что Вашингтон хочет достичь долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе Южного Кавказа.

Однако в короткой беседе с Радио Азатутюн посол не уточнила, что означает «долгосрочный и всеобъемлющий мир».

«Усилиями госсекретаря [США] Блинкена, Госдепартамента и [американского] посольства здесь мы хотим поддержать все те шаги, которые направлены на установление долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе», - сказала Линн Трейси.

Вчера в рамках министерской конференции ОБСЕ в столице Швеции состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой, согласно армянской стороне, Блинкену была представлена ситуация, сложившаяся вследствие вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении. Стороны также коснулись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнули необходимость возвращения армянских военнопленных и заложников. Мирзоян и Блинкен также «подчеркнули необходимость полноценного возобновления мирного процесса по всеобъемлющему и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

На сайте Госдепартамента США нет сообщения о встрече с главой МИД Армении.

Ситуацию на Южном Кавказе вчера обсудили также госсекретарь США и его российский коллега Сергей Лавров. Согласно сообщению американской стороны, Энтони Блинкен приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана.

Примечательно, что в сообщении МИД России по поводу встречи Блинкен-Лавров в Стокгольме нет упоминания о том, что стороны также обсудили армяно-азербайджанские отношения. Вместо этого возглавляемое Лавровым ведомство сообщает, что во время вчерашней встречи Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стокгольме стороны «обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье».

Эксперт по военно-политическим вопросам Арег Кочинян обращает внимание на то, что, фактически, Кремль предпочитает обсуждать ситуацию на Южном Кавказе, карабахский конфликт и отношения Армении и Азербайджана с Турцией, а не с сопредседателем Минской группы ОБСЕ - США.

«Прежде всего, начнем с того, почему сейчас США проявляют активность на Южном Кавказе и с чем связаны эти встречи. На мой взгляд, это связано с событиями на Украине. Смотрите, возможные будущие шаги России вызвали довольно серьезную озабоченность в НАТО, у США и их союзников, и США сейчас ищут дополнительные платформы и инструменты для оказания дополнительного давления на Россию либо, можем сказать, для создания проблем для России на дополнительных платформах», - сказал Арег Кочинян.

По мнению Кочиняна, в контексте вышеизложенного попытка возвращения Вашингтона на Южный Кавказ нацелена на создание проблем или провал нового регионального сотрудничества, инициированного Москвой и Анкарой, посредством которого Кремль стремится вытеснить Запад с Южного Кавказа.