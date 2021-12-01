Пекин приветствует усилия Москвы в поддержании регионального мира и стабильности

Китай приветствует усилия, которые прилагает Россия для поддержания регионального мира и стабильности. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на брифинге прокомментировал трехстороннюю встречу России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, которая прошла в Сочи на прошлой неделе.

«Китай приветствует усилия, которые прилагает Россия для поддержания регионального мира и стабильности», - сказал он, передает ТАСС.

Как указал дипломат, и Азербайджан, и Армения – дружественные партнеры Китая. «Китай искренне надеется, что две стороны пойдут друг другу навстречу, урегулируют разногласия и различия путем диалога и консультаций и будут вместе поддерживать региональный мир и стабильность», - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

26 ноября в Сочи состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которых стороны приняли совместное заявление. Также глава российского государства провел отдельные встречи с лидерами двух постсоветских республик.