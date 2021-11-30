Ни одно должностное лицо не отдавало приказа не стрелять на границе - замминистра обороны

Этот вопрос поднял депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян. Он увидел противоречие между заявлениями премьер-министра Пашиняна, сделанными в мае и ноябре.

«На всей протяженности границы происходили массовые драки между нашими м азербайджанскими солдатами», - сказал в мае Никол Пашинян.

«Невозможно такое, чтобы относительно охраны границ РА был отдан приказ не стрелять или не охранять границу. Это было бы прямой государственной изменой», - сказал премьер в своем в ноябрьском заявлении.

Если не было приказа не стрелять, почему в свое время считалось естественным вместо того, чтобы стрелять, вступать в драку, продолжил тему оппозиционный депутат. «Они не стреляли, они не обороняли границу, стреляя, а просто пытались остановить продвижение врага с помощью драки», - сказал он.

«В этой связи проводятся изучения. Я думаю, что предметом изучения либо служебного расследования, либо вообще расследования станут также события, произошедшие в мае», - ответил замминистра обороны.

«Приказ не был дан, начиная от премьер-министра и заканчивая министром обороны и начальником Генштаба, могли за один день, за одну секунду урегулировать этот вопрос, а не позволять армии по всей протяженности границы палками сражаться с азербайджанцами, а теперь объявлять предателями», - продолжил оппозиционный депутат.

Официального подтверждения информации об отводе азербайджанских войск в районе Ишханасара до сих пор нет

После заседания в комиссии НС замминистра уклонился от ответов на вопросы журналистов. Вместо этого он в течение нескольких минут объяснял, что спешит и не успеет опровергнуть или подтвердить поступающие с границы слухи об отводе азербайджанских войск в районе Ишханасара в Сюникской области.

Глава администрации общины Ишханасар Марат Петросян сообщил Радио Азатутюн, что на армянской стороне горы азербайджанцев больше нет.

Председатель постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян информацию не подтвердил. «Я знаю, что азербайджанцы рано или поздно должны покинуть нашу суверенную территорию, чем раньше, тем лучше», - сказал он.

На уточняющий вопрос, являются ли эти изменения результатом договоренностей по итогам трехсторонней встречи в Сочи, провластный депутат ответил: «Сочи дало положительное восприятие, и я сейчас не могу сказать, как это положительное восприятие противник претворяет в реальность и с какими темпами».

Не ответив на вопросы об отводе азербайджанцев из Ишханасара, Кочарян с большой уверенностью заявил о том, что вторгшиеся на территорию Армении на других направлениях азербайджанские вооруженные силы также должны быть отведены. Причину такой уверенности он также не объяснил.

«Вооруженные силы другой страны не могут находиться на суверенной территории Армении без согласия Республики Армения, это обязательство международного права», - сказал Кочарян.

Министерство обороны Армении 13 мая заявило, что вооруженные силы Азербайджана в нескольких направлениях нарушили границу Армении. После интенсивных столкновений на границе 16 ноября премьер-министр Армении заявил, что в результате начатых в мае агрессивных действий Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра территории Армении. Официального подтверждения отвода азербайджанских вооруженных сил из Ишханасара до конца дня так и не поступило.