До сих пор правительство не может изыскать финансирование для строительства автомагистрали «Север-Юг»

Хотя власти Армении на самом высоком уровне продолжают заверять, что полны решимости завершить строительство автомагистрали «Север-Юг», однако даже спустя 12 лет после начала проекта, сегодня уже правительство во главе с Николом Пашиняном не может изыскать полное финансирование для одного из самых важных проектов третьей республики.

В беседе с Радио Азатутюн заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян пояснила, что вопрос финансирования трех участков автодороги остается открытым.

«На данный момент у нас нет уточненных источников финансирования для участков Гюмри-Бавра, Арташат-Сисиан и Каджаранского тоннеля. Но по этим трем направлениям ведется очень активная работа по изысканию и уточнению финансовых источников. В целом у нас есть предварительная оценка, что общая стоимость проекта может составить чуть более 3,5 млрд долларов», - сказала она.

С момента старта проекта автомагистрали «Север-Юг» протяженностью 556 километров в 2009 году власти Армении смогли завершить только 31-километровый некачественный участок, связывающий Арташат с Ереваном, а затем с Аштараком (5,5% от общей протяженности), который начал разрушаться уже спустя несколько месяцев после сдачи в эксплуатацию.

В настоящее время строительные работы ведутся на участке Талин-Гюмри, который планируется завершить через два года, в 2023 году.

Не ясно, когда начнется строительство участков Аштарак-Талин, Гюмри-Бавра, Арташат-Сисиан, а также Каджаранского тоннеля. Работы по проектированию 175-километрового участка Арташат-Сисиан еще даже не завершены.

А когда будет завершено строительство всей автомагистрали?

«На этот вопрос можно было бы очень четко ответить, если бы у нас была определенная ясность в связи с источниками финансирования этих проектов, тех участков, которые готовы, но пока уточняются источники финансирования или ведутся переговоры. По моему глубокому убеждению, если мы сможем внести ясность по всем этим участкам, думаю, можно было бы полностью завершить, если строительные работы начались бы на всех участках одновременно, за исключением тендерных процессов, которые носят международный характер и могут продлиться почти 7 месяцев, в целом можно завершить проект за 6-7 лет», - сказала замминистра.

Если это видение правительства станет реальностью, получится, что при наилучшем сценарии Армения потратит на дорогу, соединяющую ее север с югом, более 20 лет.

В этом году обсуждения вокруг проекта активизировались, когда Европейский союз объявил, что предоставит Армении 2,6 млрд евро, из которых 600 млн - на строительство участка Сисиан-Каджаран автомагистрали «Север-Юг». Однако, по словам Кристине Галечян, этого недостаточно, потому что строительство указанного участка стоит около 1 млрд долларов, а участок от Сисиана до границы с Ираном, до Агарака, в целом будет стоить 1,5 млрд долларов.

Премьер-министр Никол Пашинян в последний раз говорил о важности дорог, соединяющих Армению с внешним миром, около недели назад, во время своей онлайн-пресс-конференции.

«Сегодня все страны мира борются за то, чтобы дороги проходили через их территорию, чтобы железные дороги проходили через их территорию, чтобы газопроводы проходили через их территорию, чтобы нефтепроводы проходили через их территорию, чтобы как можно больше грузов проходило через их территорию», - сказал премьер.