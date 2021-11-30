Планируется призыв на военную службу медиков запаса ВС сроком на два года

Соответствующий проект решения размещен на едином сайте для публикации проектов правовых актов.
С 25 декабря этого года по 25 февраля 2022 года планируется осуществить призыв мужчин-медиков возрастом до 35 лет, состоящих на учете в резерве Вооруженных сил Армении, на службу сроком на два года.
Соответствующий проект решения размещен на едином сайте для публикации проектов правовых актов.
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