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Армения

Планируется призыв на военную службу медиков запаса ВС сроком на два года

Военный госпиталь в Ереване (архив)

С 25 декабря этого года по 25 февраля 2022 года планируется осуществить призыв мужчин-медиков возрастом до 35 лет, состоящих на учете в резерве Вооруженных сил Армении, на службу сроком на два года.

Соответствующий проект решения размещен на едином сайте для публикации проектов правовых актов.

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