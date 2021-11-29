«Зангезурский коридор» для Алиева важнее, чем вопрос Карабаха - Армен Рустамян

Для Алиева вопрос «Зангезурского коридора» даже важнее, чем вопрос Карабаха, считает депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Армен Рустамян.

Спустя несколько дней после трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи и принятия совместного заявления Азербайджан на самом высоком уровне – на уровне президента страны, с международных площадок продолжает говорить о «Зангезурском коридоре» и перспективах его реализации.

Оппозиционный депутат обеспокоен тем, что помимо заявлений, подписанных в Сочи, могут быть также устные договоренности, поскольку такие прецеденты уже были.

«Факты нам подсказывают, что помимо того, что официально публикуется в письменном тексте, существуют также устные договоренности. О чем они говорили три часа... не только ведь о том тексте, который был принят. Там точно были достигнуты другие договоренности, очень вероятно, что также устные, что дает Алиеву повод заявлять о том, что вопрос так называемого «Зангезурского коридора» решен», - сказал Рустамян.

За несколько дней до трехсторонней встречи премьер-министр Армении подтвердил свои предыдущие утверждения о том, что коридорная логика не существует и существовать не может. Более того, он утверждал, что на рабочем уровне Азербайджан никогда не использовал термин «коридор». Однако, по мнению депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, здесь существенными являются действия Азербайджана.

По его словам, майская и ноябрьская агрессии Азербайджана на границах Армении не были удостоены серьезной оценки со стороны международного сообщества, что позволяет Азербайджану продолжать попытки получить коридор посредством угрозы применения силы.

«Здесь проблема даже не в том, хочет ли нынешняя власть Армении предоставить коридор или нет. Проблема в том, что Азербайджан продолжает оказывать непропорциональное давление на Армению. А это не удостаивается соответствующего вмешательства или реакции со стороны международного сообщества. Что создает новую возможность для Азербайджана продолжить свое давление», - сказал Абраамян.

Хотя премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что коридорная логика неприемлема для Армении, на своей последней пресс-конференции он не ответил на вопрос Радио Азатутюн о том, приемлемо ли для армянской стороны предоставление дороги азербайджанской стороне без таможенных или иных проверок. Вместо этого он сосредоточился на той части вопроса, в которой был представлен комментарий азербайджанской стороны о том, что фраза «беспрепятственное движение», закрепленная в 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, означает именно «суверенный коридор».

«Если бы это означало суверенный коридор, было бы написано «суверенный коридор». Тем более, что в том же документе использовано слово «коридор» в формулировке «Лачинский коридор» и написано, что Лачинский коридор находится под контролем России, буквально под контролем», - сказал Пашинян.

Тигран Абрамян на это сегодня возразил, что необязательно в тексте должно быть слово «коридор», может быть формулировка, которая будет интерпретироваться как коридор, и таким образом будет реализован нежелательный для Армении процесс.

Депутат обосновал свои опасения примерами из недалекого прошлого. «Нельзя доверять словам и заявлениям Никола Пашиняна, потому что Никол Пашинян, который после декабря 2020 года говорил о том, что у граждан Республики Армения не будет проблем с передвижением по дороге Горис-Капан, затем сказал, что эти проблемы могут быть только у граждан другой страны, поскольку в соглашении, достигнутом с Азербайджаном, это не было зафиксировано. Но позже они установили на этой дороге таможенные пункты, и, фактически, дорога была закрыта для граждан Республики Армения. То есть, в данном случае, когда Никол Пашинян сообщает, что коридора не будет, это не может вызывать серьезного доверия у среднестатистического гражданина. Поскольку Никол Пашинян делал заявления, а через некоторое время происходило прямо противоположное», - сказал депутат.

По утверждению секретаря правящей фракции «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, публичные заявления Алиева не имеют ничего общего с содержанием переговоров. Ованнисян отметил, что на пресс-конференции по итогам встречи ни Алиев, ни Путин не использовали термин «коридор». Провластный депутат считает, что заявления президента Азербайджана в большей степени адресованы внутренней аудитории. «Это, думаю, больше внутриполитическая терминология, чем адресованная внешнеполитическим кругам. Внутри своей страны Алиев просто продолжает использовать этот термин, поскольку, думаю, в политическом смысле довольно сложно от него отказаться», - сказал Ованнисян.

По мнению оппозиционного депутата Армена Рустамяна, в условиях подобных противоречивых заявлений важно, чтобы армянская сторона четко указала на красные линии. «Они делают такие расплывчатые, противоречащие друг другу заявления, что если поставить их рядом, определенно не возникнет концепции. И это самая большая опасность. А чего хотят турки и азербайджанцы, для нас совершенно очевидно. Да, не исключено, что они ставят вопрос, исходя именно из той логики, что существует Лачинский коридор, якобы он был предоставлен по их великодушию, и тот статус, который существует у Лачинского коридора, с таким же статусом они должны иметь возможность сообщаться с Нахичеваном», - сказал Рустамян.

Депутат правящей фракции отметил, что красная линия была обозначена более чем четко, это суверенитет и нерушимость границ Армении, которые, отметим, были нарушены с мая этого года. Артур Ованнисян заявил, что начало процесса демаркации и делимитации и механизмы прекращения огня должны обеспечить вывод азербайджанских войск с территории Армении.

«Мы помним, что с нашей стороны также было сделано заявление и предложение о том, чтобы, например, войска зеркально были отведены и между ними стояли войска наблюдательской миссии ОБСЕ или российские пограничные войска. И это предложение было озвучено Арменией, что означает, что для нас не неприемлема разработка соответствующих механизмов безопасности до завершения процесса делимитации и демаркации, возможно, именно в виде размещения пограничников, до тех пор, пока мы и азербайджанская сторона не проведем четкую делимитацию и демаркацию границы, и в этот период не будет стрельбы. Потому что мы понимаем, что никто не будет проводить делимитацию и демаркацию границы под обстрелом», - сказал Ованнисян.

Как сообщил после трехсторонней встречи президент России, инициировавший эти переговоры, уже на этой неделе в Москве состоится встреча вице-премьеров трех стран, в ходе которой будут обсуждены детали достигнутых договоренностей о разблокировании, а также о делимитации и демаркации границы.