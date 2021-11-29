Армения временно ограничит въезд граждан из ряда африканских стран в связи с новым штаммом коронавируса

Министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила на пресс-конференции в понедельник, что сегодня состоится заседание межведомственной комиссии, и к концу дня у них будет новый перечень ограничений.

«Помимо этого, будут также определенные ограничения, о которых вам станет известно до конца дня», - сказала министр.

ВОЗ недавно предупредил о новом подтипе возбудителя коронавируса – штамме «Омикрон», отмечая, что появления этого варианта вируса вызывает беспокойство.

Новый штамм коронавируса имеет около 50 мутаций. Впервые он был зарегистрирован в Южной Африке. Случаи заболевания штаммом «Омикрон» также были выявлены в Ботсване, Гонконге, Бельгии и Израиле. Ученые пока не определили степень опасности нового штамма.

В заявлении ВОЗ говорится, что несколько стран уже приняли ограничительные меры, в том числе запретив въезд из ряда африканских стран.