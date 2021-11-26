Путин надеется, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций

«Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять необходимые для всех решения», - сказал Путин.

Российский лидер не уточнил, о каких документах или соглашениях идет речь, лишь сказал, что рабочая группа, несмотря на трудности, зафиксировала прогресс.

Путин подчеркнул, что цель общих усилий состоит в том, чтобы «создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности и нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику».