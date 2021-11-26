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Анкара в очередной раз призывает Ереван принять протянутую руку мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара вновь призывает Ереван принять протянутую руку мира и воспользоваться создавшейся возможностью.

Вчера на заседании Совета национальной безопасности Турции, прошедшем под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе ряда вопросов повестки обсуждались также последние события в Кавказском регионе.

В заявлении, опубликованном после заседания, продлившегося около трех часов, в частности, говорится: «На заседании обсуждались последние события в Черноморском и Кавказском регионе, была подчеркнута важность скорейшего урегулирования споров между нашими северными соседями мирным путем на основе уважения международного права и территориальной целостности государств. Кроме того, была подчеркнута необходимость соблюдения Арменией режима прекращения огня и готовности пойти на сотрудничество, воспользовавшись предложением мира».

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