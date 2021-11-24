Парламентская оппозиция критикует пресс-конференцию премьер-министра

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян отметил, что Пашинян часто забывает, что его заявления слышит не только внутренняя аудитория. Многие прозвучавшие вчера мысли, по мнению оппозиционного депутаты, сделали Армению более уязвимой.

«Учитывая, что вопросы были отправлены заранее, у него была возможность ознакомиться, и он точно ознакомился с ними, они были сгруппированы, он просто не сделал домашнее задание, как ленивый студент, ленивый ученик», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мамиджанян.

Перед пресс-конференцией Пашиняна главной темой повестки дня были его предстоящие встречи с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе и их возможные результаты, в частности, новый документ, который может быть подписан.

Премьер сказал, что у этих встреч разные повестки дня, пояснил, что в Брюсселе они будут обсуждать скорее гуманитарные вопросы, в том числе возвращение пленных. Что касается встречи в Сочи, то, по сути, Пашинян подтвердил, что это та же встреча, что планировалась на 9 ноября и была отложена с учетом болезненного восприятия этого дня армянской стороной.

А последние предложения по делимитации и демаркации границы, по словам Пашиняна, не очень отличаются от предыдущих предложений. «Складывается впечатление, что будет подписан документ по результатам делимитации и демаркации. Такое просто невозможно. Потенциальный документ, который будет подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан формируют комиссию, которая приступает к работам по делимитации и демаркации. В этом документе не будет написано, что граница будет проходить там-то и там-то. Эта окончательная формулировка произойдет на основе работы этой комиссии», - сказал премьер.

Арцвик Минасян из оппозиционной фракции «Айастан» отметил, что, во-первых, не доверяет утверждениям Пашиняна, и независимо от того, какой документ будет подписан, он должен быть внесен в Национальное собрание.

«Я не верю, что в этом документе не будет опасных формулировок. Тем не менее, его вчерашнее выступление показывает, что он выражает столько опасных мыслей, что они могут появиться в том же заявлении или документе. Во-вторых, этот документ, который он должен подписать в рамках международных отношений, в конце концов, должен пройти ратификацию в Национальном собрании», - сказал Минасян.

Оппозиционный депутат Айк Мамиджанян напомнил о других заявлениях Пашиняна, сделанных на той же пресс-конференции - об угрозе применения силы, использовании шантажа со стороны Азербайджана, желании превратить Армению в джунгли. Депутат задался вопросом: «Как он осмеливается вступить в процесс демаркации и делимитации, естественно, пока только на уровне заявления, под угрозой применения силы?»

Означает ли начало процесса делимитации и демаркации, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана? Отвечая на вопросы по этой теме, Пашинян сначала сказал о том, что вопрос Карабаха никогда не был территориальным спором, в то же время сославшись на вступление страны в СНГ в 1991 году, при котором Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга. «В то время ведь была проблема с Арцахом, не так ли? А Армения признала. Теперь вопрос Арцаха - это территориальный вопрос? В нашем восприятии вопрос Арцаха - это не территориальный вопрос. Вопрос Арцаха - это вопрос права», - сказал Пашинян.

Арцвик Минасян эти заявления Пашиняна также считает вызывающими беспокойство и спрашивает: «А на какой территории будут самоопределяться арцахцы?»

«Республика Арцах не имеет ничего общего с так называемой территориальной целостностью Азербайджана. Между тем, вчера он утверждал то, что утверждают азербайджанцы, турки и пр. Если вы были внимательны, он рассмотрел вопрос территории в другой плоскости, то есть, мы не должны ставить вопрос самоопределения Арцаха на какой-то конкретной территории и обеспечения безопасности народа, это всего лишь исключительно вопрос права народа жить на этой территории. Это означает, что он просто видит проблему Арцаха в составе Азербайджана, более того, под постоянной угрозой для физического существования арцахских армян. Другими словами, то, что он озвучил, это формула изгнания армян из Арцаха», - заявил оппозиционный депутат.

Самым болезненным эпизодом онлайн-пресс-конференции, продолжавшейся более двух часов, оппозиционеры посчитали слова премьер-министра о том, что за время своего премьерства самый тяжелый удар он получил в апреле 2019 года на таможне Норагавита, когда увидел флаг Армении на полу. «Это был самый большой удар для меня, самый большой удар», - сказал Пашинян.

Оппоненты премьера напомнили о тысячах жертв произошедшей после этого 44-дневной войны и потере большей части Карабаха.