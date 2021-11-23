В результате перестрелки на приграничном участке Норабака противник не получил позиционного преимущества - Андраник Кочарян

В результате вчерашней перестрелки на приграничном участке села Норабак Гегаркуникской области Армении вооруженные силы Азербайджана не получили какого-либо позиционного преимущества, заверил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

Для исключения межпозиционных столкновений Кочарян считает важной двустороннюю связь на уровне командного состава.

«Позиционное преимущество, конечно, в каком-либо виде не зарегистрировано. Проблема состоит в следующем: в результате чего происходят эти выстрелы, позиционные бои? Это спланированная акция с далеко идущими политическими целями или они имеют место в связи с межпозиционными проблемами? Нужно исключить и это. Чтобы это исключить, расположенные на позициях командные составы должны между собой коммуницировать», - сказал Кочарян.

Официальный Баку опровергает информацию о перестрелке.

По состоянию на полдень ситуация на армяно-азербайджанской границе была относительно стабильной, сообщили Радио Азатутюн в Министерстве обороны Армении. В Норабаке, близ которого вчера имели место столкновения, сегодня также было спокойно, сказала одна из жительниц села, Адрине Аветян.

С 12 мая азербайджанские войска находятся на вершине самой высокой горы в Норабаке, в нескольких километрах от села. «Это было в том ущелье, много звуков не было слышно, выстрелы слышны были недолго. Сегодня спокойно, ни выстрелов, ни звуков», - рассказала жительница села.

Вчера на позициях близ Норабака в результате выстрелов с азербайджанской стороны погиб 19-летний военнослужащий-срочник. Сурен Сафарян был родом из села Садунц Арагацонтской области, преимущественно населенного езидами.

Глава администрации села - родственник Сурена. Мовсес Шамоян рассказал, что Сурена в селе знали почти все, он был умным и трудолюбивым парнем. «Он пошел служить в январе. Примерно месяц, как вернулся на службу после отпуска. Умный, работящий парень был», - сказал Шамоян.

У Сурена остались две сестры и два брата, он был младшим в семье, занимался животноводством, помогал семье. Также, если сезонные работы заканчивались, он выполнял и другие работы, сказал родственник. «Сколько я помню, он всегда работал, с малых лет и до сих пор, держали семью... один брат где-то работал, отец где-то еще, он работал в селе», - сказал глава села.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась на прошлой неделе. Столкновения, произошедшие неделю назад, 16 ноября, на Сюникском участке восточной границы Армении, стали самыми кровопролитным со времени 44-дневной войны. Боевые действия были остановлены в тот же вечер при посредничестве российской стороны.

По последним данным, у армянской стороны в результате столкновений 6 подтвержденных погибших, 13 пленных. Ранее Минобороны сообщило о потере связи с 24 военнослужащими.

Спустя неделю после боевых действий официально ничего не сообщается о пропавших без вести.

Баку сообщил о 7 погибших и 10 раненых.