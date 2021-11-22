МИД прокомментировал информацию о возможной встрече Пашинян-Путин-Алиев в Сочи

В связи с возможной встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева «обсуждаются различные предложения в разных форматах». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя информацию о возможной встрече Пашиняна, Алиева и Путина 26 ноября в российском Сочи.

«Когда будет достигнута договоренность о сроке, месте и формате, мы проинформируем заранее в разумные сроки», - добавил Ваан Унанян.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.