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Армения

Азербайджан открыл огонь в направлении села Норабак, у армянской стороны один погибший - губернатор Гегаркуника

Сегодня вечером азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Норабак на армяно-азербайджанской границе, подтвердил в беседе с Радио Азатутюн губернатор Гегаркуникской области.

Карен Саргсян сообщил, что в результате стрельбы погиб военнослужащий срочной службы.

Губернатор сказал, что стрельбу начала азербайджанская сторона, на данный момент стрельба прекратилась.

Ранее Минобороны Армении сообщило агентству «Арменпресс» о стрельбе в направлении села Норабак.

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