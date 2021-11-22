Азербайджан открыл огонь в направлении села Норабак, у армянской стороны один погибший - губернатор Гегаркуника

Сегодня вечером азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Норабак на армяно-азербайджанской границе, подтвердил в беседе с Радио Азатутюн губернатор Гегаркуникской области.

Карен Саргсян сообщил, что в результате стрельбы погиб военнослужащий срочной службы.

Губернатор сказал, что стрельбу начала азербайджанская сторона, на данный момент стрельба прекратилась.

Ранее Минобороны Армении сообщило агентству «Арменпресс» о стрельбе в направлении села Норабак.