Состоялся второй за неделю телефонный разговор между Путиным и Пашиняном

В сообщении говорится, что «продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

В нем также отмечается, что «Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России».

«Условлено о дальнейших контактах», - заявили в Кремле.

Отметим, что предыдущий телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся 16 ноября – в день обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.