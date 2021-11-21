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Карабах

Состоялся второй за неделю телефонный разговор между Путиным и Пашиняном

(архивная фотография)

Пресс-служба Кремля сегодня сообщила о телефонном разговоре между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В сообщении говорится, что «продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

В нем также отмечается, что «Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России».

«Условлено о дальнейших контактах», - заявили в Кремле.

Отметим, что предыдущий телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся 16 ноября – в день обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

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