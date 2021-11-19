Коронавирус: вторая осень

Общее количество Covid-инфицированных с начала пандемии в мире к середине ноября превысило 250 млн человек. При этом единственным из регионов мира, где нынешней осенью возобновился резкий рост новых случаев инфицирования, остается Европа (вкл. Россию, Украину, Беларусь и Молдову). Только с начала октября суточные показатели выросли в регионе почти в 2,5 раза, тогда как во всех остальных регионах мира (как следует из имеющейся статистики, по крайней мере) они продолжают снижаться, хотя и разными темпами.
Мы вновь сравниваем уровни заболеваемости – по данным на середину ноября - в большинстве стран мира и по всем его регионам, а также отдельно – в странах, входящих в “большую двадцатку” (G20) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По странам G20 и ОЭСР сравнили также текущие уровни вакцинации населения.
Мы вновь сравниваем уровни заболеваемости – по данным на середину ноября - в большинстве стран мира и по всем его регионам, а также отдельно – в странах, входящих в “большую двадцатку” (G20) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По странам G20 и ОЭСР сравнили также текущие уровни вакцинации населения.