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Коронавирус: вторая осень

Общее количество Covid-инфицированных с начала пандемии в мире к середине ноября превысило 250 млн человек. При этом единственным из регионов мира, где нынешней осенью возобновился резкий рост новых случаев инфицирования, остается Европа (вкл. Россию, Украину, Беларусь и Молдову). Только с начала октября суточные показатели выросли в регионе почти в 2,5 раза, тогда как во всех остальных регионах мира (как следует из имеющейся статистики, по крайней мере) они продолжают снижаться, хотя и разными темпами.

Мы вновь сравниваем уровни заболеваемости – по данным на середину ноября - в большинстве стран мира и по всем его регионам, а также отдельно – в странах, входящих в “большую двадцатку” (G20) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По странам G20 и ОЭСР сравнили также текущие уровни вакцинации населения.
Самые высокие за все время пандемии уровни заболеваемости отмечались в мире в апреле 2021 года. К середине лета они снизились почти вдвое. В августе возникла новая волна, но она оказалась уже ниже, чем весной &ndash; до прошлогодних максимумов. Текущие же уровни почти в 1,5 раза ниже, чем были в августе.
1 Самые высокие за все время пандемии уровни заболеваемости отмечались в мире в апреле 2021 года. К середине лета они снизились почти вдвое. В августе возникла новая волна, но она оказалась уже ниже, чем весной – до прошлогодних максимумов. Текущие же уровни почти в 1,5 раза ниже, чем были в августе.
В топ-20 стран мира по текущим (на середину ноября) уровням заболеваемости &ndash; сразу 17 стран региона Европа. В целом по этому региону текущие показатели уже превзошли максимумы за всю пандемию, зафиксированные ровно год назад.
2 В топ-20 стран мира по текущим (на середину ноября) уровням заболеваемости – сразу 17 стран региона Европа. В целом по этому региону текущие показатели уже превзошли максимумы за всю пандемию, зафиксированные ровно год назад.
Более 60% всех новых случаев инфицирования&nbsp;Covid-19 в мире (по состоянию на 15 ноября) приходилось на страны региона Европа. Еще 12-13% - на Северную Америку. Совокупная же доля стран Азии &ndash; менее 20%.
3 Более 60% всех новых случаев инфицирования Covid-19 в мире (по состоянию на 15 ноября) приходилось на страны региона Европа. Еще 12-13% - на Северную Америку. Совокупная же доля стран Азии – менее 20%.
Среди стран G20 и ОЭСР лишь примерно в каждой третьей текущие уровни заболеваемости ниже, чем были еще в середине лета. В остальных они значительно выше. При этом достигнутые в странах G20 и ОЭСР к середине ноября уровни вакцинации населения, как видим, могут отличаться в 1,5-2 раза и даже более. Для сравнения, в целом по миру 52% населения получили, как минимум, одну дозу вакцины. &nbsp;
4 Среди стран G20 и ОЭСР лишь примерно в каждой третьей текущие уровни заболеваемости ниже, чем были еще в середине лета. В остальных они значительно выше. При этом достигнутые в странах G20 и ОЭСР к середине ноября уровни вакцинации населения, как видим, могут отличаться в 1,5-2 раза и даже более. Для сравнения, в целом по миру 52% населения получили, как минимум, одну дозу вакцины.  
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