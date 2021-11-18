В Сюнике нет находящихся в блокаде сел - министр

Подчеркнув, что в социальных сетях периодически появляются утверждения о том, что в Сюнике есть села, оказавшиеся в блокаде, премьер-министр поинтересовался у министра: «Есть ли у нас села, которые находятся в блокаде?»

«Нет. И Воротан, и Шурнух, и Бардзраван – у всех есть дороги. Наша главная трудность связана с селами, расположенными к югу от Чакатена. В ближайшие два-три дня, когда мы засыпем щебнем участок Гехануш-Чакатен, они станут более доступными», - сказал Саносян.

Подчеркнув, что у этих сел есть асфальтированная дорога в Мегри, премьер-министр подчеркнул, что там речь идет о протяженности дороги и никаких проблем с обеспечением жизнедеятельности нет.

По словам Саносяна, на данный момент фактически строятся и ремонтируются 7 дорог. Есть дороги, которые уже сданы в эксплуатацию, в частности, дорога Татев-Агван.

«Наш план состоит в том, чтобы как можно скорее проложить грунтовые дороги, ведущие к селам, которые будут проходимы для всех автомобилей в любое время года», - сказал премьер-министр, выразив надежду, что в 2022 году все эти дороги уже будут готовы.

Из-за закрытия дороги Капан-Чакатен 6 сел укрупненной общины Капан - Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Ханд, Цав и Шишкерт, лишились своей основной дороги. Чтобы добраться до этих сел теперь нужно сначала приехать в Мегри. Если раньше дорога из областного центра Капана до Чакатена занимала не более 15 минут, то теперь нужно более 3 часов, чтобы преодолеть около 150 км дороги.

Служба национальной безопасности на днях сообщила, что на спорном участке дороги Капан-Чакатен азербайджанская сторона устанавливает таможенный пункт. После этого заявления контроль за дорогой, ведущей в Чакатен, осуществляют пограничники Службы национальной безопасности. Они запрещают движение в этом направлении.

Ранее азербайджанская сторона установила таможенные пункты на подконтрольном ей участке дороги Горис-Капан. Из-за закрытия этой дороги фактически в блокаде оказались села Бардзраван, Шурнух и Воротан. Альтернативные дороги к этим селам все еще строятся.