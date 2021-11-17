С армянской стороны погиб один военнослужащий, 3 пленены Азербайджаном, 24 пропали - Минобороны

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

«С армянской стороны есть один погибший и 13 плененных военнослужащих. Связь с 24 военнослужащими пропала во время боевых действий, их судьба на данный момент неизвестна. Ведутся интенсивные работы по поиску военнослужащих. Под контроль ВС Азербайджана перешли две боевые позиции ВС Армении. При посредничестве России ведутся переговоры по развязке сложившейся ситуации и возвращению плененных военнослужащих.

В результате боевых действий погибли и ранены до 70 военнослужащих ВС Азербайджана, уничтожено четыре единицы БТР, одна бронемашина Sandcat, пять единиц автомобильной техники (КамАЗ, Урал, УАЗ) ВС Азербайджана», - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана сегодня сообщило о гибели 7 азербайджанских военных, в том числе одного офицера, в результате боев с ВС Армении 16 ноября. В Баку также сообщили, что 10 азербайджанских военнослужащих были ранены.