На местных выборах в Капане победил блок действующего мэра «Шант», в Иджеване и Степанаване – «Гражданский договор»

На вчерашних выборах в органы местного самоуправления, согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, в Капане победил блок «Шант» во главе с действующим мэром Геворком Парсяном, с двойным перевесом обойдя правящую партию «Гражданский договор». В Степанаване и Иджеване с абсолютным преимуществом победу одержал «Гражданский договор».

В Капане блок «Шант» получил 13 962 голоса или около 69,5%, «Гражданский договор» - 5 791 голос или примерно 28,8%.

В Степанаване победил «Гражданский договор», получив 4004 голоса или около 78,4% голосов, «Процветающая Армения» получила 705 голосов или около 13,8%, «Армянский национальный конгресс» - 218 голосов или примерно 4%.

В Иджеване также победил «Гражданский договор», получив 10003 голоса или около 80,8%, АРФ «Дашнакцутюн» получил 1964 голоса или около 15,9%.