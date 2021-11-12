Капаррос принес извинения болельщикам за разгромное поражение Армении от Северной Македонии

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос принес извинения болельщикам за разгромное поражение сборной Армении от сборной Северной Македонии со счетом 0:5 в матче предпоследнего тура отборочного турнира чемпионата мира, который состоялся вчера вечером в Ереване.

«Мы с большим энтузиазмом подошли к этой игре, хотели порадовать наших болельщиков. Но игра не получилась, с первых же минут команда играла плохо и пропустила быстрый гол», - сказал тренер.

Начав квалификационный этап ЧМ-2022 тремя победами, сборная в последующих шести матчах не одержала ни одной победы, проиграв в трех из них. Игра на выезде с Северной Македонией в сентябре завершилась ничьей.

Сборная Армении много раз играла с этой командой, и у нее, по большому счету, также есть опыт побед. Болельщики были настолько недовольны вчерашней игрой, что по соседству со стадионом включили меланхоличную музыку дудука.

Имея исторический шанс на выход в финальную часть чемпионата мира, сборная Армении после неудачных игр уже потеряла возможность продолжить борьбу. С 12 очками команда занимает 4-е место в группе, между тем, для выхода в следующий этап было необходимо завершить турнир как минимум на втором месте.

По словам Хоакина Капарроса, теперь они проанализируют свою игру и займутся самокритикой. Через три дня после тяжелого поражения сборная Армении снова в Ереване примет сборную Германии, которая накануне в матче против Лихтенштейна забила 9 голов.

«Нам нужно понять, кто из ребят психологически силен, кто сможет сыграть против Германии», - сказал Капаррос.

Спортивный журналист Геворк Казарян, говоря о причинах поражения, сказал, что у сборной Армении не получалось реализовать эпизоды, завершение атак хромало, а Северная Македония сумела завершить свои эпизоды голами.

«Фактически, когда мяч был у наших, они не могли обострить атаку, посылали мяч с фланга на фланг, а Ованнес Амбарцумян сделал несколько фантастических длинных передач на Камо. Но это не имело продолжения. Когда же назревал опасный момент и нужно было, чтобы они подключились уже в штрафной площадке, там не оказывалось достаточного числа футболистов. У нас не было футболистов на правильных позициях», - сказал комментатор.

Первый матч с немецкой сборной в сентябре в Штутгарте завершился победой хозяев со счетом 6:0. Германия уже обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата мира.

По словам Казаряна, в воскресенье в игре с Германией Хоакин Капаррос будет экспериментировать с составом. «Возможно, на некоторых позициях будут играть такие футболисты, которые не всегда появляются в стартовом составе. Думаю, да, подобные изменения будут, но какой они дадут результат, сказать трудно», - отметил он.

Спортивный журналист не видит вины главного тренера в последних поражениях команды. По мнению Геворка Казаряна, Капаррос внес большой вклад в развитие футбола в Армении.

Между тем, многие разгневанные болельщики после вчерашнего матча требуют отставки испанского тренера, который тренирует сборную Армении около двух лет.

Мы попытались выяснить, обсуждается ли этот вопрос в Федерации футбола Армении (ФФА). Однако наши звонки в ФФА остались без ответа.