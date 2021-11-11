ЕС полностью поддерживает мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску всеобъемлющего решения

В заявлении, опубликованном по случаю годовщины прекращения огня 9 ноября, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Питер Стано призвал стороны строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно освободить всех удерживаемых лиц и всесторонне сотрудничать в разминировании и ослаблении напряженности в приграничных районах.

Подчеркнув, что Европейский союз по-прежнему привержен делу создания мирного и процветающего Южного Кавказа, Стано напомнил, что Брюссель сыграл важную роль в освобождения задержанных и передаче карт минных полей. «Европейский союз также оказал помощь жертвам конфликта, предоставив более 17 миллионов евро на гуманитарные цели, включая разминирование и реабилитацию», - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС подтвердил, что Брюссель готов помочь сторонам в ослаблении приграничной напряженности и предоставлении технической помощи, если стороны в этом нуждаются. Кроме того, Брюссель призвал стороны возобновить экономическое сотрудничество на Южном Кавказе.

«Смотря вперед, необходимо добиться всеобъемлющего урегулирования, чтобы положить конец конфликту и страданиям, длившимся более 30 лет. С этой целью Европейский союз продолжит активный контакт со своими международными союзниками, в частности с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, полностью поддерживая их мандат по поиску всеобъемлющего решения нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном», - заявил Питер Стано.