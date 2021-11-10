Москва считает важным возобновление поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах - Захарова

«Мы полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] в этот регион [Карабах]», - сказала она, передает ТАСС.

«Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользуется широкой международной поддержкой», - подчеркнула Захарова. МИД России считает важным продолжить усилия по линии «тройки» в первую очередь в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач, отметила дипломат.