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Карабах

Москва считает важным возобновление поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах - Захарова

Мария Захарова

Россия считает важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] в этот регион [Карабах]», - сказала она, передает ТАСС.

«Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользуется широкой международной поддержкой», - подчеркнула Захарова. МИД России считает важным продолжить усилия по линии «тройки» в первую очередь в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач, отметила дипломат.

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