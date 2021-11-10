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Карабах

Главы МИД и министерств обороны России и Франции обсудят армяно-азербайджанский кризис

Главы МИД Франции и России, Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров (архив)

12 ноября в Париже министры иностранных дел и министры обороны России и Франции обсудят урегулирование кризиса между Арменией и Азербайджаном в рамках работы двух стран-сопредседателей в Минской группе ОБСЕ.

Как сообщили в МИД Франции, этот вопрос является одной из тем, которые будут обсуждаться на двусторонней встрече в рамках международной конференции по Ливии.

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