Главы МИД и министерств обороны России и Франции обсудят армяно-азербайджанский кризис

Как сообщили в МИД Франции, этот вопрос является одной из тем, которые будут обсуждаться на двусторонней встрече в рамках международной конференции по Ливии.
12 ноября в Париже министры иностранных дел и министры обороны России и Франции обсудят урегулирование кризиса между Арменией и Азербайджаном в рамках работы двух стран-сопредседателей в Минской группе ОБСЕ.
Как сообщили в МИД Франции, этот вопрос является одной из тем, которые будут обсуждаться на двусторонней встрече в рамках международной конференции по Ливии.
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