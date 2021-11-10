Палата общин парламента Великобритании в первом чтении приняла законопроект о признании Геноцида армян

Второе чтение намечено на 22 марта следующего года.
Законопроект был внесен депутатом от консерваторов Тимом Лоутоном.
Геноцид армян, совершенный в Османской Турции в начале 20 века, признали более тридцати государств и авторитетных международных организаций. В этом году в своем послании от 24 апреля термин «Геноцид армян» использовал и президент США Джо Байден: обе палаты Конгресса США ранее приняли соответствующие резолюции.
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