Палата общин парламента Великобритании в первом чтении приняла законопроект о признании Геноцида армян

Второе чтение намечено на 22 марта следующего года.

Законопроект был внесен депутатом от консерваторов Тимом Лоутоном.

Геноцид армян, совершенный в Османской Турции в начале 20 века, признали более тридцати государств и авторитетных международных организаций. В этом году в своем послании от 24 апреля термин «Геноцид армян» использовал и президент США Джо Байден: обе палаты Конгресса США ранее приняли соответствующие резолюции.