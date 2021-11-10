Вашингтон осуждает убийство мирного жителя в Карабахе

«Мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свои усилия, в том числе посредством Минской группы ОБСЕ, для поиска решения всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или являющихся его следствием», - написал Госдепартамент США на своей странице в Twitter.

Накануне российская сторона также прокомментировала инцидент близ Шуши. В Министерстве обороны России заявили, что 8 ноября в районе Шуши с азербайджанской стороны был осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит.

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха 8 ноября сообщила, что на перекрестке возле Шуши азербайджанская сторона обстреляла четырех мирных жителей, проводящих работы на проходящем в этом районе водопроводе. В результате 22-летний Мартик Еремян погиб на месте от огнестрельного ранения в голову. Состояние одного из трех раненых граждан, 31-летнего Геворка Мелкумяна, врачи оценивают как стабильно тяжелое, в тот же день он был прооперирован. Состояние 41-летнего Армена Саргсяна и 43-летнего Гагика Казаряна оценивается как средней тяжести.