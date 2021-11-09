В результате 44-дневной войны 40 000 человек потеряли свои дома, сотни мирных жителей были убиты или ранены – МИД Армении

В результате 44-дневной войны 40 000 человек потеряли свои дома и имущество, более 17 000 гражданских объектов и инфраструктуры были разрушены, сотни мирных жителей были убиты или ранены, а судьба многих остается неизвестной, отмечает МИД Армении в своем заявлении в связи с годовщиной принятия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В тот день лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта, на основе которого в Нагорном Карабахе разместились российские миротворческие силы.

Внешнеполитическое ведомство Армении подчеркивает, что лишь полное выполнение положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, срочное урегулирование гуманитарных проблем, имеющих первостепенное значение, прежде всего, безоговорочное возвращение всех военнопленных, заложников и других лиц, определение судеб без вести пропавших и расследование случаев насильственных исчезновений, защита армянского культурного и религиозного наследия, а также полноценное восстановление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта могут создать предпосылки для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе.

После войны Азербайджан возвратил 114 пленных – военнослужащих и гражданских лиц. По неофициальным данным армянской стороны, сегодня в тюрьмах в Баку удерживаются несколько десятков армянских пленных. Азербайджан неоднократно заявлял, что возвратил всех пленных, называя содержащиеся в азербайджанских тюрьмах граждан «террористами».

Всеобъемлющее урегулирование конфликта возможно только в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта возможно только путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь заявляет МИД Армении, подчеркивая, что это «означает уточнение статуса Арцаха на основе принципа равенства народов и права на самоопределение, обеспечение безопасного возвращения перемещенных арцахских армян в свои дома на всей территории Арцаха и осуществление права армян Арцаха жить свободно и достойно».

«Армения подтверждает свою готовность приложить практические усилия для разрядки ситуации в регионе, постепенного преодоления атмосферы враждебности, установления стабильности в регионе и открытия эры мирного развития. В то же время, для эффективности процесса необходимо, чтобы и Азербайджан занял конструктивную позицию, отказавшись от своей политики антиармянства и агрессивной риторики», - говорится в заявлении.

Официальный Баку заявляет, что ключом к урегулированию армяно-азербайджанских отношений является заключение мирного договора, в то же время подчеркивая, что «вопрос Карабаха закрыт, Карабах для Азербайджана больше не является темой внешнеполитической повестки дня, а является внутренним вопросом».

«Арцах никогда не будет в составе Азербайджана»

«Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», - в своем заявлении, распространенном в связи с первой годовщиной подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2021 года, отметило Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха, подчеркнув, что позиция официального Степанакерта и воля народа Карабаха остались неизменными.

«Краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного и долговременного мира в регионе являются уважение реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение и деоккупация территорий, на которых он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются», - говорится в заявлении.