США призывают к активизации усилий по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и России о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

«На этой неделе Соединенные Штаты и международное сообщество отмечают первую годовщину объявления прекращения огня, положившего конец 44-дневным интенсивным боевым действиям между армянскими и азербайджанскими силами на Южном Кавказе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых в прошлогодних боевых действиях», - говорится в заявлении Государственного департамента, в котором содержится призыв к возвращению всех удерживаемых лиц, обеспечению полного учета пропавших без вести, добровольному возвращению перемещенных лиц, всеобъемлющему гуманитарному разминированию на территориях конфликта и обеспечению доступа к международным гуманитарным организациям для тех, кто в этом нуждается.

«Мы также призываем расследовать утверждения о нарушениях прав человека и международного права», - говорится в озвученном Недом Прайсом заявлении.

Госдепартамент заверяет, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасного, стабильного, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе.

Нед Прайс отмечает, что заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в настоящее время находится в регионе, чтобы обсудить двусторонние вопросы со всеми тремя странами и изучить возможности для регионального сотрудничества.