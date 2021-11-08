Мы будем бороться и выгоним эту власть – Роберт Кочарян

Он озвучил этот призыв на сегодняшнем митинге оппозиционного блока «Айастан» на площади Свободы в Ереване.

Ранее в прессе сообщалось о предстоящей 9 ноября встрече в формате видеоконференции лидеров России, Армении и Азербайджана и ожидаемом подписании по итогам такой встречи документов по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном и разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

Информацию о подготовке к встрече лидеров трех стран в конце прошлой недели также подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, отметил сегодня, что «точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС (видеоконференцсвязь) может состояться, пока нет».

По словам Кочаряна, делимитация границы фактически будет означать признание Республикой Армения территориальной целостности Азербайджана и фиксацию анклавного положения Нагорного Карабаха.

«Если это произойдет, то это будет означать конец урегулированию карабахского вопроса. Это будет означать, что останется только одно решение – Карабах в составе Азербайджана. Иного решения делимитация просто не оставит», - заявил Кочарян.

По словам экс-президента, после делимитации Азербайджан получит легитимное право в любой момент разместить своих пограничников на дороге, связывающей Республику Армения с Нагорным Карабахом, установить там таможенные пункты и взять под полный контроль движение по дороге, как он это сделал на дороге Горис-Капан.

Лидер оппозиционного блока заверил граждан, что начавшаяся сегодняшним митингом протестная борьба, которая может занять недели или месяцы, завершится смещением нынешних властей.

«Мы будем бороться, и будьте уверены, мы выгоним эту власть будь то через баррикады или через выборы, любым способом. И на этих баррикадах я буду стоять рядом с вами, на переднем крае», - подчеркнул Роберт Кочарян.

По итогам митинга блок «Айастан» выступил с заявлением, объявив о начале «общенационального движения сопротивления».