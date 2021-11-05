От провластного депутата не укрылось отсутствие мэра Еревана на обсуждении проекта бюджета

«Его дети и жена сейчас больны ковидом, и он, будучи сейчас в опасной зоне, не хочет подвергать опасности жизнь других людей. В настоящее время он, конечно, находится в изоляции на месте работы, то есть, ни с кем не контактирует», - сказал заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

Шестой день в разных комиссиях парламента проходят обсуждения бюджета. Ни начальник полиции, ни директор Службы национальной безопасности, ни председатель Следственного комитета, ни министр иностранных дел не явились на обсуждения по разным, как было заявлено, в основном техническим причинам.

В то время как оппозиция и пресса уже несколько дней заявляют о порочной практике неявки чиновников в парламент в стране с парламентской формой правления, представители правящей партии заметили только отсутствие мэра Еревана.

На вопрос, почему, ответил Сергей Мовсисян: «Во-первых, я узнал, что причина отсутствия мэра была уважительной. И если вы заметили, я пожелал ему и его семье здоровья».

Депутат отметил, что его вопрос не следует рассматривать в логике разногласий между властью и мэром Еревана. А есть ли такие разногласия или нет, он сказать не может. Не знаком депутат и со статьями, опубликованными в газете «Айкакан жаманак», принадлежащей семье премьер-министра, и в других околовластных СМИ, мишенью которых часто становится мэр Еревана.

«Не думаю, что это имеет большое значение», - сказал он.

О разногласиях между властью и Айком Марутяном первым открытым текстом заговорил глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян после последних парламентских выборов 20 июня этого года.

«Мне очень жаль, что господин Марутян занял такую позицию перед выборами и как выдвинутый от «Гражданского договора» и «Моего шага» мэр на предвыборным этапе не выразил публичной поддержки «Гражданскому договору»», - сказал Арутюнян.

Некогда видный член правящей команды Марутян не был включен в избирательный список партии. Перед выборами он заявил, что его не интересует избирательный процесс.

«Меня не интересуют выборы, я занят своей работой», - сказал мэр Еревана.

Айк Марутян был избран мэром столицы после бархатной революции 2018 года сроком на 5 лет. Срок его полномочий истекает в 2023 году.