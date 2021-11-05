Армения является главным гарантом социальной защиты Карабаха, программы в этом направлении будут продолжены - министр

«Республика Армения, являясь главным гарантом социальной защиты Республики Арцах, в дни войны и в период послевоенного социального кризиса осуществила более 20 мероприятий для смягчения этой ситуации. По сути, благодаря этим мерам главный кризис, который возник в послевоенный период, можно считать преодоленным. Что касается депортированных из Арцаха, то они по-прежнему находятся в центре внимания нашего министерства. Львиная доля из более чем 90 тысяч депортированных из Арцаха уже вернулась в Арцах. На данный момент в различных областях, в различных общинах Республики Армения продолжают жить около 20 тысяч или чуть больше арцахцев. Мы реализуем новую программу помощи, о которой было объявлено, и уже принимаются заявки. Помощь в размере 50 тысяч драмов и 25 тысяч драмов мы будем предоставлять различным целевым группам – пенсионерам-инвалидам первой и второго групп», - сказал Мкртчян.

На вопрос журналистов, считают ли они это достаточным в сегодняшних условиях, чтобы люди могли не только платить за жилье, но и решать другие вопросы на эту сумму, министр ответил: «Мы также реализуем две программы занятости для наших соотечественников из Арцаха».

При поддержке Всеармянского фонда «Айастан» в Карабахе ведется жилищное строительство. В ближайшее время будет разработан еще один проект, который позволит вынужденным переселенцам из Карабаха приобретать квартиры в Армении и Карабахе.

«Мы также пытаемся решать их проблемы в сотрудничестве с нашими различными партнерами в частном секторе», - подчеркнул Мкртчян.

А в ходе заседания заместитель министра Рубен Саргсян заявил о намерении правительства повысить до 2026 года минимальную заработную плату в Армении до 85 тыс. драмов. По его словам, первые шаги будут сделаны с 2023 года, сейчас они проводят обсуждения с коллегами из Министерства финансов. В настоящее время минимальная заработная плата в Армении составляет 68 тыс. драмов.