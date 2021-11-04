С 1 декабря требования к непривитым гражданам будут ужесточены - проект

Согласно изменениям, с 1 декабря может потребоваться представлять работодателю отрицательный ответ ПЦР-теста, подтверждающий, что гражданин не инфицирован коронавирусом, каждые 7 дней вместо нынешних 14 дней. А с 15 декабря для посещения культурных учреждений и ресторанов нужно будет иметь QR-код или сертификат, подтверждающий вакцинацию.

«Эти изменения будут рассмотрены межведомственной комиссией уже для окончательного одобрения», - сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Пока новые ужесточения не приняты, Армения продолжает находиться на худшем этапе в плане распространения и смертности от ковида. Сегодня от этой болезни умер 41 человек. За все время пандемии в Армении от болезни умерло 7849 человек, в том числе более 1000 человек, о которых министерство писало, что они были инфицированы коронавирусом, но смерть наступила по другой причине.

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, наблюдается снижение среднего возраста людей как в плане осложнений болезней, так и в плане смертности.

«Когда дельта-штамм только начал циркулировать и потом, когда он проник в Армению, периодически говорилось, что этот штамм имеет гораздо более агрессивное поведение: мы замечаем эту разницу как с точки зрения омоложения, так и с точки зрения тяжести заболевания», - подчеркнула министр.

Пашинян: Локдаун в Армении не планируется

Сегодня в Армении подтверждено 2330 новых случаев инфицирования коронавирусом, положительными оказались около 19% тестов, что считается высоким показателем распространения вируса. Несмотря на это, премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства вновь заявил, что локдаун в Армении не планируется.

«В конце концов, мы не только сейчас сказали, мы давно говорили и говорим, что есть только один способ избежать этого – вакцинироваться, мы не пойдем на локдауны, я хочу, чтобы мы это четко зафиксировали», - заявил премьер министр.

Мы поинтересовались у специалиста по общественному здоровью Вардуи Петросян, почему правительство избегает локдауна, если каждый день регистрируются десятки смертей, не получается ли, что экономика важнее здоровья людей. По ее словам, страны с такой экономикой, как Армения, не могут позволить себе локдаун, поскольку потеря источника дохода в любой период, в свою очередь, вызывает новые серьезные проблемы с общественным здоровьем.

«Идти на локдаун сегодня, когда есть безопасное и эффективное решение - вакцинация, я считаю, что это действительно немного неприемлемо идти на этот ненужный риск, если можно прибегнуть к безопасному и эффективному средству в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной перспективе, конечно, ношение масок», - сказала Петросян.

В Армении вторую дозу вакцины получили более 263 тысяч человек или 13% взрослого населения

В таблицах, сравнивающих уровень вакцинации в разных странах мира, Армения выделяется низким уровнем вакцинации. Первую дозу вакцины против COVID-19 в стране получили более 588 тысяч человек, что составляет 19% взрослого населения. Вторую дозу получили более 263 тысяч человек или 13% взрослого населения. В Армении есть возможность проводить 20-25 тысяч прививок ежедневно, однако, по словам премьер-министра, граждане недостаточно активны.

«У нас есть необходимый запас вакцин, выбор за гражданами, мы не думаем даже, извините, что есть выбор», - сказал Пашинян.

На данный момент из около 3000 госпитализированных пациентов вакцинированы только 90, остальные – непривитые.

«Если сравнивать со странами с высокими доходами, у нас просто позорно низкий показатель. Даже по сравнению с соседними странами наши показатели все еще низкие. Если бы наши граждане в летние месяцы проводили более активную вакцинацию, у нас сегодня, однозначно, не было бы такой смертности», - сказала Вардуи Петросян.