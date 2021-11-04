«У нас в Армении стареющее общество» - эксперты о тревожных тенденциях эмиграции

Большинство уезжающих едут либо на работы, либо искать работу, либо навестить своих детей, которые уже годами живут в России. А некоторые покидают Армению из-за нестабильной ситуации в стране.

«Моя дочь в Москве, мой сын уже несколько лет в Санкт-Петербурге, а мы были здесь, сейчас уезжаем. Если там будет хорошо, останемся, если нет - вернемся. Сейчас там есть работа, им надо жить, выживать, а здесь такой работы нет. Если в будущем здесь будет работа, возможно, они вернутся. Как раз сейчас нестабильная ситуация, война… мы многое потеряли», - сказала одна из уезжающих.

«Я пенсионер, живу в Москве вместе с сыном и невесткой. Было бы неправдой сказать, что они хотят приехать, потому что они не могут прокормить семью в Армении», - сказала другая женщина.

За первые шесть месяцев этого года российское гражданство получили около 22 тысяч граждан Армении. Этот показатель является рекордным по сравнению с аналогичными периодами за последние четыре года. Также увеличилось число граждан Армении, вставших на учет в Миграционной службе России. За первые шесть месяцев года около 300 тысяч человек начали процесс получения легального статуса в России. А за аналогичный период прошлого года этот показатель не доходил даже до 200 тысяч.

Фонд ООН в области народонаселения, изучающий демографические тенденции, прогнозирует сокращение населения Армении к 2050 году. На сколько именно, пока не публикуют, исследование еще продолжаются. Прогнозы были сделаны по трем сценариям: оптимистический, реалистический и пессимистический. Только при оптимистическом сценарии, если будут предприняты четкие шаги по преодолению эмиграции, численность населения хотя бы останется неизменной, в других случаях численность населения продолжит сокращаться.



Руководитель демографической программы Фонда ООН в области народонаселения Анна Ованнисян приводит в пример опыт развивающихся стран. Факторами, оказывающими положительное влияние на демографическую ситуацию, являются экономический рост, наличие безопасной среды, обеспечение доступного жилья, гибкий график работы, равное распределение ролей между женщинами и мужчинами, стабильный доход для молодежи и др.

«Если людям, особенно молодым людям будут доступны качественное образование и медицинские услуги, если их обеспечат стабильной работой и поддержкой по уходу за детьми, вероятность их эмиграции снизится, что приведет к улучшению демографической ситуации в стране, потому что когда из страны эмигрирует в особенности молодежь, во всех странах, в том числе и в Армении, мы имеем стареющее общество», - сказала Ованнисян.

Пока специалисты говорят о тревожных тенденциях и напоминают, что эмиграция усиливается особенно после войн, правительство в последнее время разрабатывает новую демографическую стратегию, первоначальная версия которой будет готова только в следующем году. Министерство труда и социальных вопросов сотрудничает с Фондом ООН в области народонаселения, будут привлечены международные эксперты, будут изучаться факторы, влияющие на демографию.

По словам заместителя министра труда и социальных вопросов Давида Хачатряна, в следующем году документ будет представлен на утверждение правительства.

На вопрос, какие программы предусмотрены разрабатываемой стратегией, замминистра ответил: «Связанные с образованием, рождаемостью, долголетием, пенсиями, миграцией, даже возможны налоговые изменения».

Этнограф Грануш Харатян видит в Армении, население которой составляет около 3 млн человек, демографический кризис, но не замечает шагов, направленных на исправление ситуации. Только программ финансовой поддержки, стимулирующих рождаемость, недостаточно, решением может стать установление стабильности в стране как внутри, так и во внешних отношениях.

«Думаю, что население Армении в данный момент не считает соглашение от 9 ноября решением Арцахской проблемы», - сказала этнограф.



По словам Харатян, если такая ситуация в Армении сохранится, эмиграция усилится, постоянное сокращение населения станет неизбежным. «И это затронет разные социальные слои, и среди них, к сожалению, будет много людей активного возраста, активного трудового состояния и относительно серьезных знаний. То есть, в нашей стране значительно увеличивается группа нуждающихся в социальной помощи», - сказала она.

За первые шесть месяцев этого года границу Армении пересекли и не вернулись более 50 тысяч человек. В предковидном 2019 году, например, не вернувшихся было всего 1300, в 2018 году - 5200. Однако статистика пересечения границы еще не является показателем эмиграции. Для ее изучения требуется более длительный период времени.