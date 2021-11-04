Переговоры вокруг делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы не ведутся – замглавы МИД Армении

По его словам, до тех пор, пока переговоры не ведутся, рано говорить о том, по каким картам должны быть проведены границы Армении и Азербайджана.

«Чтобы мы говорили о переговорах о делимитации, должны вестись переговоры о делимитации, пока переговоры о делимитации не ведутся, пока преждевременно говорить о том, какими картами и документами мы руководствуемся. Когда будут вестись переговоры, тогда мы обратимся к этим вопросам», - сказал Ваге Геворкян.

На днях «Алик Медиа» написало, что в первой декаде ноября запланирована встреча лидеров Армении, России и Азербайджана, в ходе которой, по всей вероятности, будут подписаны два отдельных заявления, одно из которых касается регионального разблокирования, а второе – взаимного признания территориальной целостности и процесса делимитации и демаркации.

После этой публикации министр иностранных дел Арарат Мирзоян в парламенте не исключил возможности встречи и даже опубликования какого-либо согласованного заявления. Если переговоры не ведутся, о чем говорят Мирзоян и другие представители высшей власти? Замминистра оставил этот вопрос без ответа. Он пожелал ответить лишь на три вопроса.

Идеи платформы «3+3» с участием шести государств региона заместитель министра коснулся уже в зале заседаний, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Анны Григорян.

«В эти несколько дней активно распространяется формат «3+3», то есть постоянно говорят об этом формате. Одна из «3+3» - Армения, между тем Армения не выражает четкой позиции по этому вопросу. Более того, понятны опасности и риски, скрытые за этим форматом. Россия и Турция на многих своих переговорах и в различных сообщениях говорят об этом формате. Я хочу понять, чем обусловлена наша крайне пассивная позиция», - поинтересовалась депутат.

Замминистра отметил, что есть несколько предложений по региональному сотрудничеству.

«Формат «3+3» - всего лишь одно из них, и мы должны занять единую позицию по отношению ко всем предложениям, не имея предвзятого хорошего или плохого отношения к какому-либо из них. Для нас приоритетом является защита национальных интересов Армении и, как Вы правильно заметили, расчет опасностей и рисков», - сказал Геворкян.

«С этой точки зрения нам нужно иметь общие подходы. И я думаю, что наиболее важный общий подход, который мы можем на данный момент зафиксировать, заключается в том, что все организации регионального сотрудничества не должны дублировать уже действующие органы и форматы. С этой точки зрения для нас приоритетно, чтобы не было дублирования сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Все эти предложения рассматриваются. Пока рано говорить о каком-либо прогрессе или решении», - добавиоз амминистра иностранных дел.